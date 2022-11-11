Рим, , 12:33 — REGNUM Правительство Италии на заседании 11 ноября увеличило с 2 до 5 тысяч евро сумму, на которую граждане могут приобретать те или иные товары или услуги за наличный расчет.

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Ограничение было введено правительством Джузеппе Конте в 2020 году, целью заявлялась борьба с отмыванием денег и «серыми» доходами. С 2023 года максимальная сумма должна была сократиться с 2 до 1 тысячи евро.

Противники этой инициативы отмечали, что в борьбе с отмыванием денег указанная мера не поможет, зато окажет «поддержку» банковской отрасли.