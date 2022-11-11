Москва, , 13:24 — REGNUM Российские власти не считают выход военных сил из Херсона унизительным. Об этом журналистам 11 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Нет, нет», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин 9 ноября выдвинул идею об организации обороны по рубежу реки Днепр, с которой согласился глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и дал команду к отводу войск.

По словам Суровикина, ситуация в Херсоне стала опасной для жизни мирного населения.