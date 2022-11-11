Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM Проведение Рождественской ярмарки сразу на двух локациях ограничит движение транспорта в центре Санкт-Петербурга. Об этом 11 ноября сообщили в городском комитете по транспорту, передает 11 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Рождественская ярмарка будет работать на Манежной площади, а также на Дворцовой, где ранее ярмарки не проводили.

В связи с этим движение транспорта будет временно ограничено. С 19 ноября до 23 января 2023 года прекратится движение транспортных средств по Кленовой улице от Инженерной улицы до Манежной площади. Помимо этого проезжая часть справа от Караванной вдоль Манежной площади будет сужена. А остановить автомобиль нельзя будет на Итальянской улице от дома 12Е до Манежной площади.

Об ограничениях из-за размещения ярмарки на Дворцовой площади ИА REGNUM сообщало ранее. Появление её на главной площади подтвердил и вице-губернатор Борис Пиотровский. Он также поделился, что недалеко от Дворцовой появится катальная горка.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург отказался от масштабных украшений к Новому году