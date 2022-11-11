11 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

Симферополь, , 13:28 — REGNUM В Симферополе простились с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Храм Александра Невского в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Портрет Кирилла Стремоусова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Перед началом отпевания Александр Полегенько © ИА REGNUM

Венок от президента России Владимира путина Александр Полегенько © ИА REGNUM Венок от Дениса Пушилина Александр Полегенько © ИА REGNUM

Установка гроба с телом Кирилла Стремоусова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гроб с телом был открыт Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гроб с телом Кирилла Стремоусова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония прощания прошла в Симферополе в храме Александра Невского. Проститься со Стремоусовым пришли первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, глава Крыма Сергей Аксёнов, глава Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, родные и близкие погибшего.

На церемонию прощания прибыл Сергей кириенко Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сергей Кириенко, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий и Михаил Развожаев на церемонии прощания со Стремоусовым Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сергей Кириенко, Владимир Сальдо у гроба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сергей Кириенко, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий и Михаил Развожаев у гроба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Владимир Сальдо прощается с Кириллом Стремоусовым Александр Полегенько © ИА REGNUM Михаил Развожаев прощается с Кириллом Стремоусовым Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Кирилл Сергеевич был настоящим воином, искренним, честным человеком с чистым сердцем, в котором была Божья искра. Многие узнавали о том, что происходит в Херсонской области, непосредственно из его сообщений. Он никогда не боялся идти вперед, старался реализовать то, о чем мечтали люди, был готов рисковать собой ради справедливости. Остановить его, как правило, было невозможно», — сказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

После отпевания политик будет похоронен на центральном кладбище Симферополя.

Отпевание Кирилла Стремоусов в храме Александра Невского Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сергей Кириенко Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым Александр Полегенько © ИА REGNUM Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым Александр Полегенько © ИА REGNUM

Кирилл Стремоусов родился в посёлке Гольмовский Донецкой области УССР. В 2009 году в Херсоне основал информационное агентство «Таврия Ньюс» и начал свою политическую деятельность.

Отпевание Кирилла Стремоусова в храме Александра Невского Александр Полегенько © ИА REGNUM

С начала СВО выразил поддержку Российской Федерации, сформировал и возглавил Комитет спасения за мир и порядок.

Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сергей Аксёнов и Владимир Сальдо на церемонии прощания с Кириллом Стремоусовым Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вдова Кирилла Стремоусова у гроба Александр Полегенько © ИА REGNUM

Михаил Развожаев, Владимир Сальдо и Сергей Кириенко на церемонии прощания с Кириллом Стремоусовым Александр Полегенько © ИА REGNUM

В мае 2022 года глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо назначил Стремоусова своим заместителем. Активно поддержал референдум о воссоединении Херсонской области с Россией, после которого был назначен заместителем врио губернатора.

Напомним, Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября, в результате ДТП на пересечении трасс М-14 (на Херсон) и Р-47 (на Новую Каховку). Как сообщил в своём телеграм- канале представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, виновником ДТП стал водитель грузовика, совершивший опасный манёвр.

Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сергей Кириенко, Михаил Развожаев и Владимир Сальдо Александр Полегенько © ИА REGNUM

Владимир Сальдо на церемонии прощания с Кириллом Стремоусовым Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Водитель машины Кирилла не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения. Бронированную машину просто разорвало — капсулу оторвало от шасси», — добавил Рогов.

Президент России Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.

Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым Александр Полегенько © ИА REGNUM

Кириллу Стремоусову было 45 лет. У него остались жена и пятеро детей. Вскоре Стремоусов должен был стать отцом в шестой раз.