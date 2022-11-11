Симферополь,
11 ноября 2022, 13:28 — REGNUM В Симферополе простились с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Храм Александра Невского в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Портрет Кирилла Стремоусова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Перед началом отпевания
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Венок от президента России Владимира путина
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Венок от Дениса Пушилина
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Установка гроба с телом Кирилла Стремоусова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гроб с телом был открыт
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гроб с телом Кирилла Стремоусова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония прощания прошла в Симферополе в храме Александра Невского. Проститься со Стремоусовым пришли первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, глава Крыма Сергей Аксёнов, глава Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, родные и близкие погибшего.
На церемонию прощания прибыл Сергей кириенко
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сергей Кириенко, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий и Михаил Развожаев на церемонии прощания со Стремоусовым
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сергей Кириенко, Владимир Сальдо у гроба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сергей Кириенко, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий и Михаил Развожаев у гроба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Владимир Сальдо прощается с Кириллом Стремоусовым
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Михаил Развожаев прощается с Кириллом Стремоусовым
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Кирилл Сергеевич был настоящим воином, искренним, честным человеком с чистым сердцем, в котором была Божья искра. Многие узнавали о том, что происходит в Херсонской области, непосредственно из его сообщений. Он никогда не боялся идти вперед, старался реализовать то, о чем мечтали люди, был готов рисковать собой ради справедливости. Остановить его, как правило, было невозможно», — сказал глава Крыма Сергей Аксёнов.
После отпевания политик будет похоронен на центральном кладбище Симферополя.
Отпевание Кирилла Стремоусов в храме Александра Невского
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сергей Кириенко
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Кирилл Стремоусов родился в посёлке Гольмовский Донецкой области УССР. В 2009 году в Херсоне основал информационное агентство «Таврия Ньюс» и начал свою политическую деятельность.
Отпевание Кирилла Стремоусова в храме Александра Невского
Александр Полегенько © ИА REGNUM
С начала СВО выразил поддержку Российской Федерации, сформировал и возглавил Комитет спасения за мир и порядок.
Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сергей Аксёнов и Владимир Сальдо на церемонии прощания с Кириллом Стремоусовым
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вдова Кирилла Стремоусова у гроба
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Михаил Развожаев, Владимир Сальдо и Сергей Кириенко на церемонии прощания с Кириллом Стремоусовым
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В мае 2022 года глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо назначил Стремоусова своим заместителем. Активно поддержал референдум о воссоединении Херсонской области с Россией, после которого был назначен заместителем врио губернатора.
Напомним, Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября, в результате ДТП на пересечении трасс М-14 (на Херсон) и Р-47 (на Новую Каховку). Как сообщил в своём телеграм- канале представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, виновником ДТП стал водитель грузовика, совершивший опасный манёвр.
Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сергей Кириенко, Михаил Развожаев и Владимир Сальдо
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Владимир Сальдо на церемонии прощания с Кириллом Стремоусовым
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Водитель машины Кирилла не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения. Бронированную машину просто разорвало — капсулу оторвало от шасси», — добавил Рогов.
Президент России Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.
Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Кириллу Стремоусову было 45 лет. У него остались жена и пятеро детей. Вскоре Стремоусов должен был стать отцом в шестой раз.