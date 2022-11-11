Вашингтон, 11 ноября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Соединённые Штаты планируют направить в Молдавию $100 тыс. на поддержку инвалидов, представителей ЛГБТ и для продвижения идей о правах женщин. Об этом 11 ноября сообщает RT, ссылаясь на соответствующий документ.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ

По данным журналистов, в США объявили конкурс на проведение данных мероприятий в Молдавии. В заявке требуется изложить общую идею и цель программы. Отмечается, что новые программы не должны дублировать те, что уже были запущены.

Сообщается, что предпочтение будет отдано тем проектам, которые рассчитаны на крупные города. Курировать программу будет посольство США в Молдавии.

Напомним, 7 ноября в Молдавии при поддержке Нидерландов НКО Genderdoc-M запустила программу «ЛГБТ-дети в твоей школе». В минобразования республики сообщили, что это не было согласовано с ведомством. Программа вызвала возмущение среди родителей, в Православной церкви Молдавии, а также у депутатов парламента Молдавии от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов.