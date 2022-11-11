Омск, 11 ноября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что он не закрывал дверь для переговоров с Россией, прокомментировал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 11 ноября омский политический аналитик Василий Епанчинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Конечно, глава киевского режима Зеленский лукавит, когда говорит о том, что он не закрывал дверь для переговоров с Россией. Дверь была закрыта документально решением совета национальной безопасности и обороны этой «страны» и указом самого Зеленского, насколько я помню», — рассуждает эксперт.

Он отметил, что киевский режим и лично Зеленский — это марионетки Запада. Киевские власти полностью находятся под внешним управлением «Вашингтонского обкома». А население западных стран, в свою очередь, устаёт от действий и позиции своего руководства в отношении происходящего.

Епанчинцев добавил, что те условия, которые выдвигает киевский режим, невыполнимы: «Они требуют полного вывода войск, восстановления «территориальной целостности» и так далее. Выдвигаются те требования, которые никогда не соблюдались самим киевским режимом».

«Можно, конечно, требовать всего, чего угодно, но это не похоже на готовность к миру, на готовность к мирным переговорам по-настоящему. Пока это лишь декларативные, пустые заявления под давлением западных кураторов, которые расходятся с реальным делом. Россия, в свою очередь, всегда была готова к миру, и, в первую очередь, все действия российских войск направлены на сохранение мира, на минимизацию потерь среди военных и населения. Россия всегда желала мира. Люди не должны гибнуть в угоду интересам каких-то западных кураторов, которые находятся очень далеко от реальных мест противостояния. Но киевский режим не желает садиться за стол переговоров. Это говорит реально о том, кто хочет мира, а кто хочет и дальше разжигать конфликт», — подытожил Василий Епанчинцев.

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