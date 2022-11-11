Кострома, 11 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. С 1 июля 2023 года на маршруты общественного транспорта в Костроме обещают вывести автобусы, по уровню комфорта не отличающиеся от московских. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Горящих пассажирских автобусов в Костроме больше не будет — обещают власти

Машины будут оборудованы кондиционерами, системой видеонаблюдения, стационарными валидаторами для безналичной оплаты, датчиками подсчёта пассажиров и информационными табло, показывающими остановки. Кроме этого, все автобусы будут низкопольными.

«Аналогичные требования применяются к транспортным средствам в крупных городах — Москве, Твери, Перми. Уровень комфорта улучшится значительно», — пояснил заместитель начальника управления городского пассажирского транспорта Костромы Андрей Елисеев.

Сейчас в Костроме действует 37 автобусных и троллейбусных маршрутов, их обслуживает около 240 единиц транспорта. При этом лишь 30 машин относятся к категории полунизкопольных — уровень пола таких автобусов понижен только возле дверей, на основную площадку людям приходится подниматься по ступеням. Около 17 машин имеют кондиционеры, примерно в 40% автобусов имеется система видеонаблюдения, но зачастую она не работает. Стационарными валидаторами обеспечены несколько троллейбусов. Датчиков подсчёта пассажиров нет ни в одной из машин. Большая часть автобусов, выходящих на линии, эксплуатируется до предельного уровня в 5-7 лет.

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Всего для города нужно закупить 288 автобусов. При этом 52 из них будут большой вместимости (до 90 человек), 66 — средней вместимости (до 70 человек), 122 — малого класса (до 50 человек). Приобретать автобусы будет область и частные перевозчики. В какой пропорции — пока не ясно.

Машины, купленные на бюджетные деньги отдадут в ведение государственного Костромского пассажирского автотранспортного предприятия № 3, которое будет участвовать в конкурсах по обслуживанию части маршрутов. Остальные автобусы купят частники, желающие перевозить пассажиров в рамках договоров, заключенных с администрацией.