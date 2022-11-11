Костромичам пообещали автобусы не хуже, чем в Москве
Кострома, 11 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. С 1 июля 2023 года на маршруты общественного транспорта в Костроме обещают вывести автобусы, по уровню комфорта не отличающиеся от московских. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Машины будут оборудованы кондиционерами, системой видеонаблюдения, стационарными валидаторами для безналичной оплаты, датчиками подсчёта пассажиров и информационными табло, показывающими остановки. Кроме этого, все автобусы будут низкопольными.
Сейчас в Костроме действует 37 автобусных и троллейбусных маршрутов, их обслуживает около 240 единиц транспорта. При этом лишь 30 машин относятся к категории полунизкопольных — уровень пола таких автобусов понижен только возле дверей, на основную площадку людям приходится подниматься по ступеням. Около 17 машин имеют кондиционеры, примерно в 40% автобусов имеется система видеонаблюдения, но зачастую она не работает. Стационарными валидаторами обеспечены несколько троллейбусов. Датчиков подсчёта пассажиров нет ни в одной из машин. Большая часть автобусов, выходящих на линии, эксплуатируется до предельного уровня в 5-7 лет.
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Всего для города нужно закупить 288 автобусов. При этом 52 из них будут большой вместимости (до 90 человек), 66 — средней вместимости (до 70 человек), 122 — малого класса (до 50 человек). Приобретать автобусы будет область и частные перевозчики. В какой пропорции — пока не ясно.
Машины, купленные на бюджетные деньги отдадут в ведение государственного Костромского пассажирского автотранспортного предприятия № 3, которое будет участвовать в конкурсах по обслуживанию части маршрутов. Остальные автобусы купят частники, желающие перевозить пассажиров в рамках договоров, заключенных с администрацией.