Уфа, 11 ноября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Порывы ветра до 22 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Сообщается, что 12 ноября в республике ожидаются дожди со снегом, туман. В некоторых районах Башкирии возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. Ветер порывами до 22 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе ночью и днем может понизиться до — 1°С.

Отмечается, что на автотрассах возможно ухудшение видимости в тумане до 500 метров и менее.

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