Джакарта, , 12:36 — REGNUM Индонезия представила подробную информация о деятельности саммита G20 на Бали с 11 по 16 ноября, сообщает CNN Indonesia.

G20 G20.org

Накануне саммита представители государственных делегаций заранее проведут подготовительную встречу. После этого 15–16 ноября состоится саммит с участием лидеров стран.

Так, 11 ноября состоится встреча представителей органов здравоохранения, 12 ноября пройдет совместная встреча представителей государственных делегаций и чиновников в области здравоохранения.

В субботу, 13 ноября, запланирован саммит «Деловой двадцатки» (B20). 14 ноября организован саммит по финансированию справедливого перехода, обеспечению устойчивого энергетического будущего Азии. Участники также обсудят возможное введение налога на богатство в постпандемическом мире. Ожидается встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

15 и 16 ноября пройдет саммит G20 с участием лидеров стран и двусторонние встречи глав государств и правительств на полях саммита.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин намерен встретиться на полях саммита «Группы двадцати» (G20), который пройдёт в Индонезии, с президентом США Джо Байденом и французским лидером Эммануэлем Макроном.

Читайте ранее в этом сюжете: Си Цзиньпин намерен встретиться с Байденом и Макроном на полях саммита G20