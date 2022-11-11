Рим, , 12:26 — REGNUM Правительство Италии на заседании 11 ноября утвердило проект декрета о выделении 9 млрд евро на смягчение эффекта от роста энерготарифов для граждан и бизнеса.

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Как сообщала ранее премьер-министр Джорджа Мелони, до конца 2022 года общая сумма дополнительной поддержки по этой статье составит до 30 млрд евро.

Мелони отмечала, что снижение тарифов является абсолютным приоритетом правительства страны и что некоторые другие статьи расходов в связи с этим могут быть сокращены.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 60 млрд евро.