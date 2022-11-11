Москва, , 13:24 — REGNUM В Луганске существуют определённые проблемы, но на сегодняшний день уже ведутся работы по их устранению. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Луганск — на самом деле прекрасный, очень красивый город. Ясно, что видны какие-то проблемы, но там активные работы ведутся», — сказал Песков.

По его словам, все городские системы Луганска функционируют очень хорошо: «Я заехал в Республиканскую больницу и был поражён: укомплектована оборудованием. Министр здравоохранения — очаровательная и пробивная женщина. Туда наши раненые ребята попадают, там делают сложнейшие операции, десятки в день. При этом больницы обеспечивают медпомощью, в том числе высокотехнологичной, жителей ЛНР и других новых территорий».

Песков также особо отметил профессионализм сотрудников, работающих в области информации, органах государственной власти и в СМИ.