Ставангер, Норвегия, , 14:25 — REGNUM Норвежская международная энергетическая компания Equinor отложила инвестиционное решение по проекту Wisting в Баренцевом море, которое было запланировано на декабрь 2022 года. Разработка проекта продолжается, принятие инвестиционного решения ожидается к концу 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба компании Equinor.

Нефтедобыча в Норвегии Thebarentsobserver.com

«Equinor и партнёры по Wisting приняли решение отложить инвестиционное решение, запланированное на декабрь 2022 года. Разработка проекта продолжается, принятие инвестиционного решения ожидается к концу 2026 года», — указано в сообщении пресс-службы.

По словам Гейра Тунгесвика, старшего вице-президента Equinor по развитию проектов, согласно обновленной оценке инвестиций, стоимость проекта выросла на фоне инфляции и роста затрат в поставках на национальном и международном уровнях. Теперь инвестиции в проект Wisting теперь оцениваются в 104 млрд норвежских крон (около 10 млрд долларов и 612 млрд рублей — прим. ИА REGNUM).

Отметим, что месторождение Wisting было открыто в 2013 году австрийской компанией OMV и расположено в Баренцевом море. Партнёрами по проекту являются Equinor Energy AS (35%), AkerBP AS (35%), Petoro AS (20%) и Inpex Idemitsu Norge AS (10%).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что исполнительный директор газотранспортного оператора Gassco Фруде Леверсунд заявил, что после взрывов на «Северных потоках» Норвегия усилила меры безопасности на своих газопроводах и ужесточила проверки трубопроводов «вместе с Equinor».

