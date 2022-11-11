Майами, США, 11 ноября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. «Майами Хит» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 117:112.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер, на счету которого дабл-дабл из 35 очков и 10 подборов. У «Шарлотт» защитник Келли Убре набрал 29 очков.

На сегодняшний день «Майами» занимает 12-е место в Восточной конференции НБА, на счету команды 17 очков. «Шарлотт» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с 16 очками.

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