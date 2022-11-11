Вена, , 12:25 — REGNUM Решение о продлении срок временного контроля на границах Австрии с Венгрией, Словакией и Словенией принял австрийский министр внутренних дел Герхард Карнер. Об этом 11 ноября сообщает газета Der Standard.

Австрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По информации издания, Карнер назвал такое своё решение «последовательным продолжением борьбы с нелегальным ввозом людей [через границу]». При этом он уточнил что австрийские правоохранители контролируют пограничные переходы в тесном взаимодействии со своими коллегами из соседних стран.

Также указывается, что выборочный пограничный контроль на границе Австрии со Словакией будет сохранён до 12 декабря, а на границе с Венгрией и Словенией — как минимум до середины мая 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что гуманитарное судно Ocean Viking прибыло в военный порт французского Тулона с 230 мигрантами, спасенными в Средиземном море.