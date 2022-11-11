Вена, 11 ноября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Решение о продлении срок временного контроля на границах Австрии с Венгрией, Словакией и Словенией принял австрийский министр внутренних дел Герхард Карнер. Об этом 11 ноября сообщает газета Der Standard.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

По информации издания, Карнер назвал такое своё решение «последовательным продолжением борьбы с нелегальным ввозом людей [через границу]». При этом он уточнил что австрийские правоохранители контролируют пограничные переходы в тесном взаимодействии со своими коллегами из соседних стран.

Также указывается, что выборочный пограничный контроль на границе Австрии со Словакией будет сохранён до 12 декабря, а на границе с Венгрией и Словенией — как минимум до середины мая 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что гуманитарное судно Ocean Viking прибыло в военный порт французского Тулона с 230 мигрантами, спасенными в Средиземном море.