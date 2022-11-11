Новокузнецк, Кемеровская область, 11 ноября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Зеленский не актор политических процессов на территории киевского режима. В этом убеждён политолог из Новокузнецка Андрей Полухин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Я несколько раз пытался внимательно читать и слушать Зеленского. Результат отрицательный. Сумбурная и нелогичная речь, набор каких-то тезисов для содержания. Для меня он не актор политических процессов на территории киевского режима. Он — марионетка, которая озвучивает принесённые кем-то тексты. Мы даже не знаем, те видео, которые с ним выкладывают, это он реально или компьютерная графика, — подчеркнул Полухин. — Может так случиться, что когда дойдёт потом дело до Нюрнбергского трибунала над укрофашистами, то вдруг выяснится, что он это ничего не писал и не говорил».

Полухин отметил, что дежурные требования Зеленского к «другой» России, которая должна «вернуть всё: землю, права, свободу и деньги», из параллельной вселенной, которые к реальности не имеют отношения и ведут к затягиванию и эскалации спецоперации.

«Так себя реальный политик не ведёт. Это какой-то аутизм. Они даже не боятся в Киеве, что в Европе растёт недовольство событиями [на территории бывш. УССР], Европа тяготится финансировать Киев, а глобальный экономический кризис на Западе может оставить укрофашистов один на один с Москвой», — считает эксперт.

Напомним, ранее Зеленский в интервью CNN заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией, но для переговоров ему нужна другая Россия: та, «которая будет по-настоящему готова к миру».