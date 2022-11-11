Москва, , 13:23 — REGNUM Спецоперация России по защите республик Донбасса завершится после достижения поставленных целей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конфликт на [территории б. УССР], я бы здесь в данном случае сказал, с нашей точки зрения, — специальную военную операцию — можно завершить после достижения ее целей», — сказал Песков.

Он также отметил, что завершить спецоперацию можно посредством достижения целей мирными переговорами, «что тоже возможно, но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции» киевского режима «невозможны».

Спецоперация России по защите жителей ДНР и ЛНР началась 24 февраля 2022 года.