Пермь, 11 ноября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждёт от руководства СУ СКР по Пермскому краю доклад о происшествии, в результате которого пострадал 21 вахтовик. Об этом 11 ноября сообщает телеграм-канал «Следком».

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

Напомним, 9 ноября 2022 года вахтовый автобус опрокинулся в кювет. В салоне на момент ДТП находился 21 человек. Четверых вахтовиков госпитализировали.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, четверо из них госпитализированы.

По факту аварии проводится доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.