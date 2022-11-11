Москва, 11 ноября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Доклады о ходе проверок проведения небезопасных экскурсий в Тульской и Московской областях затребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили 11 ноября в пресс-службе ведомства.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Сообщения о проведении небезопасных экскурсий ранее появились в СМИ. В частности, сообщалось, что экскурсии проводятся в Гурьевские каменоломни в Тульской области — там часть пещер затоплена, и экскурсоводы за дополнительную плату организуют заплывы внутри каменоломни.

Председатель СК России поручил руководителей следственных управлений Тульской и Московской областей доложить о ходе процессуальных проверок по данной информации.

Гурьевские, или Бяковские каменоломни являются подземными сооружениями, в которых ранее добывали известняк.