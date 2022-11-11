Новый Орлеан, США, , 12:22 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 106:95.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон, на счету которого 29 очков. У «Портленда» форвард Джерами Грант набрал 27 очков.

На сегодняшний день «Пеликанс» занимает восьмое место в Западной конференции НБА, на счету команды 18 очков. «Портленд» идёт на втором месте в Западной конференции с 21 очком.

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