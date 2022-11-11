Санкт-Петербург, 11 ноября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге находятся более трёх тысяч человек, которые приехали из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщила член Общественной палаты Петербурга Валерия Соколова, передаёт 11 ноября издание Смольного «Петербургский дневник».

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

По данным члена Общественной палаты, среди общего числа прибывших в Петербург 700 человек — дети. Граждане из новых регионов прежде всего приезжают в Петербург к своим родственникам, это не беженцы.

На базе социально-культурного центра «Шаг навстречу» оказывается помощь гражданам, приехавшим в Северную столицу из новых регионов России. Те, кто приехал недавно, получили продуктовые наборы.

Соколова является также заместителем главы фонда «Победа» по благотворительности. Именно через этот фонд идет петербургская помощь на восстановление Мариуполя. Также фонд «Победа» с февраля 2022 года принимал заявки городских компаний на передачу гуманитарной помощи бойцам в зоне спецоперации и их семьям, беженцам.