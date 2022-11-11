Самара, 11 ноября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. О колоссальном давлении на Россию со стороны Запада напомнил глава Самарской области Дмитрий Азаров в Москве на заседании комиссии государственного совета по направлению «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Азаров

Сообщается, что председатель комиссии государственного совета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров напомнил присутствующим о крайне непростом времени для России, когда с реальным фронтом приходится постоянно вести борьбу на фронте культурном, информационном. Давление на Россию оказывается колоссальное, отметил он.

«И наша с вами обязанность быть на первой линии обороны, эффективно, слаженно бороться с теми потоками грязи, которые льет на нашу страну, нашу великую историю, многонациональную культуру машина западной пропаганды», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Он заявил, что без сохранения исторической памяти народа невозможно возрождение сильной и независимой России.

«Знание своих корней, своего прошлого и формирует настоящего патриота, связывает человека с прошлым и будущим, рождает чувство ответственности перед обществом, побуждает его без колебаний встать на защиту интересов своей страны, всего, что нам дорого и свято», — отметил Азаров.

Он предложил на заседании рассмотреть значимость сохранения и использования культурного наследия как источника исторической правды, инструмента противодействия попыткам фальсификации истории, обеспечивающего преемственность исторических смыслов и формирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей.