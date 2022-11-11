Курган, , 12:22 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прибыл в Курган. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

БМП «Курганец» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сразу из аэропорта Кургана Дмитрий Медведев отправился на «Курганмашзавод», где его ознакомят с производством боевых машин пехоты. Затем глава Совбеза РФ проведёт совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

На встречу с Дмитрием Медведевым прибыл из Екатеринбурга полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Отмечается, что для Дмитрия Медведева это уже второй визит на Урал за последнее время. В конце октября он посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.