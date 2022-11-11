Ярославль, , 14:04 — REGNUM Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий призвал нового мэра Ярославля Артёма Молчанова «вернуть уважение к власти». Об этом он заявил, выступая на церемонии вступления мэра в должность 11 ноября.

Артём Молчанов мэрия Ярославля

«По большому счёту, вам вместе с депутатским корпусом надо вернуть уважение горожан к власти города. Это очень серьезная и ответственная задача. Я искренне желаю вам, Артём Владимирович, чтобы у вас всё получилось, и через определенное время жители полюбили вас и сказали, что «это наш мэр», — сказал Михаил Боровицкий.

Боровицкий не уточнил, каким образом городские власти потеряли уважение жителей. Но обозначил задачи, которые стоят перед мэром.

«Я думаю, что вы вместе с обновленным депутатским корпусом сможете разобраться во всех проблемах. Прежде всего жители просят и надеются на то, что в город Ярославль вернется чистота былая. Есть люди, которые помнят, когда Ярославль считался самым чистым городом Поволжья», — сказал Михаил Боровицкий.

Стоит отметить, что ранее сам Артём Молчанов говорил о том, что видит главной проблемой города уборку и чистоту на улицах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Молчанова избрали депутаты муниципалитета Ярославля, за него проголосовали 36 из 38 депутатов.