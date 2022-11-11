Пекин, 11 ноября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Российско-китайские отношения прочны как скала. Об этом сегодня, 11 ноября, заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

По его словам, отношения России и Китая взаимовыгодны, они не направлены против других государств и основаны на взаимном уважении и доверии.

«Являясь крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами в новую эпоху, Китай и Россия всегда твердо придерживались принципов неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон», — отметил Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, КНР не дистанцируется от России, как полагает президент США Джо Байден, заявлял ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

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