Кишинёв, 11 ноября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко заявил, что его переписка в Телеграм, которую хакеры слили в интернет, является подлинной, но её исказили. Это заявление он сделал 11 ноября в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Федор Решетников. Опять двойка (фрагмент). 1952

«В результате взлома аккаунта в публичном пространстве были опубликованы отрывки из моей переписки. Многие разговоры были обрезаны, перемещены и вырваны из контекста, что привело к искажению информации с целью фальсификации», — написал глава минюста.

Он подчеркнул, что, работая на посту министра юстиции, а также до этого не нарушал законы. При этом накануне в ходе заседания правительства Молдавии Литвиненко по поводу слитой переписки сказал: «Я видел эти фальшивые сообщения».

Напомним, неизвестные 9 ноября выложили в открытый доступ переписку Литвиненко и записи его разговоров в Телеграм. На сайте, где были размещены эти данные, говорится, что сведения якобы доказывают, что министр влиял на конкурс по выбору главы Антикоррупционной прокуратуры, чтобы назначить Веронику Драгалин, давит на членов Высшего совета прокуроров, а также обсуждал подкуп голосов на президентских выборах в пользу Майи Санду.