София, , 12:17 — REGNUM Сотни человек с ограниченными возможностями собрались у здания Совета министров Болгарии в столице страны Софии с требованием к правительству обеспечить их необходимыми лекарствами, гарантировать пенсии по инвалидности и упростить процедуру прохождения комиссии на нетрудоспособность. Об этом 11 ноября сообщает БНР.

Протест Nathan Keirn

Как утверждают организаторы акции, целью мероприятия является заставить правительство внести изменения в положение «О защите инвалидов», по которому процедура медосмотра на получение документов по регрессу затягивается на многие месяцы.

«Из-за этого мы не можем рассчитывать на пенсионные выплаты и льготы», — говорится в заявлении оргкомитета манифестации.

Полиция не вмешивается в ход протеста, поскольку акция была согласована с руководством софийской мэрии.

Напомним, в Болгарии выплаты по инвалидности являются самыми низкими в ЕС.