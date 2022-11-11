Москва, 11 ноября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Русский язык, от которого пытается избавиться киевский режим, обязательно вернётся в Киев. Уверенность в этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 11 ноября выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

«Русский язык для большинства населения [территории бывш. УССР] остаётся родным. Исключай его, не исключай, но люди будут на нём думать и видеть сны. А за примером далеко ходить не надо, трудовые мигранты из Средней Азии, лишённые своими правительствами возможности учиться на русском языке, не только в спешке учат его, но и испытывают изрядные неудобства от его незнания», — обратил внимание собеседник ИА REGNUM.

«Русский язык уже давно претендует на статус официального языка в ЕС. Так что, если по разделу [территории бывш. УССР] Москва и Брюссель договорятся, то русский придётся учить абсолютно всем. В том числе и жителям польской провинции Восточные Кресы со столицей в Лембурге, построенном Львом Московитом», — уверен Антон Бредихин.

Напомним, что русский язык исключён из учебных программ коммунальных учреждений дошкольного и общего среднего образования Киева. Такое решение вечером 10 ноября принял Киевский городской совет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года стало известно о том, что киевские школы полностью отказались от использования русского языка. Так же уточнялось, что в 2022-2023 учебном году школьные программы не предусматривают преподавания предметов на русском языке, а также изучения русского языка как предмета, в том числе факультативно.