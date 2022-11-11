Вашингтон, 11 ноября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:105.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Вашингтона» Кайл Кузма, на счету которого 36 очков и 11 подборов. У «Далласа» защитник Спенсер Динвидди набрал 33 очка.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает шестое место в Восточной конференции НБА, на счету команды 18 очков. «Даллас» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 17 очками.

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