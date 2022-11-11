* Талибы — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 11 ноября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадахшан талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали бывшего солдата и члена семьи ещё одного бывшего афганского военного. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Fokusutama.com Арест

Согласно источникам, этот бывший солдат уехал в Иран после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль власть в Афганистане, и недавно вернулся домой.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «применением насилия» арестовали жителя кишлака Бост в уезде Шохада Надира в его доме и увезли в уездный центр.

Журналисты отмечают, что Садык, житель села Дарае-Бала, был вынужден бежать после того, как его несколько раз арестовывал, заключал в тюрьму и пытал мулла Икрам, командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом уезде, но был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на контрольно-пропускном пункте.

Родственники этих двух человек утверждают, что им ничего не известно об их судьбе, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сделали никаких заявлений.

Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.