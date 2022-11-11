Бишкек, 11 ноября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Министерство транспорта Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект закона, предусматривающий введение для владельцев автотранспорта новых налогов, которые основываются на принципе «кто больше ездит — тот больше платит».

Kakprosto.ru Налоги

Авторы законопроекта отмечают, что на поддержание дорог в Киргизии в безопасном состоянии ежегодно требуется не менее 10 млрд сомов (7,3 млрд рублей), но из бюджета выделяется только 2 млрд сомов (1,46 млрд рублей) — около 100 сомов (73 рубля) на километр.

Поэтому Минтранс предлагает переложить проблему финансирования на автомобилистов, внедрив сбор на ремонт и содержание дорог, утилизационный сбор за переработку автомобильных шин, и сбор за утилизацию пришедших в негодность компонентов машин и отработанных масел.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на начало 2022 года в Киргизии зарегистрировано около 1 млн 388 тысяч автомобилей. Более 86% зарегистрированных автомобилей в Киргизии выпущены ранее 2005 года. За последние пять лет количество автотранспорта в республике увеличилось на 29%.