Москва, , 12:18 — REGNUM Когда речь идёт о влиянии санкций на экономику России, то не следует забывать, что для них характерен отложенный эффект, который проявится лишь в начале 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал высказывание главы ВТБ Андрея Костина о том, что российская экономика оправилась от санкционного шока.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

«Что значит, оправилась от шока? Я думаю, что бифуркация (переломный момент, качественная перестройка — прим. ИА REGNUM) санкционного шока наступит в начале I или даже во II квартале 2023 года. Ведь у санкций отложенный эффект. У них нет эффекта ракеты «Точка-У» — бросил, и тут же все сразу взорвалось. Многое зависит от того, как поведут себя наши производители. Особенно крупный бизнес, системообразующий, который был интенсивно вовлечен в торговые отношения с европейскими странами. Пока он живет на запасах, перестраивает логистику на восточное направление и смотрит на имеющиеся аналоги в России. Но этот путь необходимо пройти», — сказал Остапкович.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, может ли в РФ потерпеть фиаско система параллельного импорта.

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