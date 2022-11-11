Атланта, США, 11 ноября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. «Атланта Хоукс» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 104:95.

Brent Burford Джоэл Эмбиид

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, на счету которого 26 очков и 13 подборов. У «Атланты» разыгрывающий Трей Янг набрал 26 очков.

На сегодняшний день «Атланта» занимает четвёртое место в Восточной конференции НБА, на счету команды 20 очков. «Филадельфия» идёт на 11-м месте в Восточной конференции с 17 очками.

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