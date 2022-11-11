Калуга, 11 ноября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В Калужской области в 2022 году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено 5 млрд 981 млн рублей, из которых 3 млрд 199 млн рублей — средства федерального бюджета, 2 млрд 747 млн рублей — средства регионального Дорожного фонда и 34 млн рублей — деньги местных бюджетов. Об этом шёл разговор в рамках общественных слушаний, в которых приняли участие сотрудники министерства транспорта региона, «Калугадорзаказчика», представители муниципальных районов, профильных ведомств, депутатского корпуса региона, сообщили 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве транспорта.

Пресс-служба правительства Калужской области Строительство дороги в Калужской области

Участники слушаний отметили, что в настоящее время в области завершается ремонт 214 км дорожного покрытия в 13 районах региона. В общем объеме работ выполнен ремонт 103 км — дороги Калужской агломерации. В 2022 году начаты работы по объектам ремонта, ввод в эксплуатацию которых запланирован в 2023 году, общей протяженностью 73 км, 10 объектов регионального и местного значения в семи муниципальных образованиях. В текущем году завершено начатое в 2019 году строительство обхода Калуги на участке Анненки-Жерело протяженностью 21,7 км. Также выполнена реконструкция моста через реку Жиздра в Козельском районе протяженностью 205 метров.

За счёт выполнения запланированных дорожных работ в 2022 году будет увеличена доля региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 52,8% (в 2021 году данный показатель составил 52,6%), увеличена доля дорог Калужской агломерации, соответствующих нормативам до 75% (в 2021 году данный показатель составил 70,5%).

В 2023 году финансирование мероприятий проекта составит 2 млрд 898 млн рублей, из которых 673 млн рублей — средства федерального бюджета, 2 млрд 190 млн рублей — регионального Дорожного фонда, 35 млн рублей — местных бюджетов. Из общего объема финансирования 2 млрд 208 млн рублей направляются на ремонт региональных дорог и 690 млн рублей на ремонт дорог местного значения.

Всего в 2023 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется выполнить ремонт 172 км дорог. Уже заключены государственные и муниципальные контракты по объектам протяженностью 132 км. 119 км — дороги регионального значения, 18 объектов в 13 районах области: Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Износковском, Куйбышевском, Малоярославецком, Мосальском, Перемышльском, Сухиничском, Тарусском, Ферзиковском и Юхновском. За счёт выполнения запланированных дорожных работ в 2023 году будет увеличена доля региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 53,5% и увеличена доля дорог Калужской агломерации, соответствующих нормативам до 80%.