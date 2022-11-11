Владивосток, , 12:14 — REGNUM Прокуратура проводит проверку по факту отключения водоснабжения в городе Артёме Приморского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

По воду Александра Майер © ИА REGNUM

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Предварительно установлено, что 11 ноября в полдень произошёл прорыв магистрального трубопровода холодного водоснабжения на улице 1-я Рабочая в Артёме.

В результате аварии более 900 многоквартирных домов, более 5,5 тыс. домов частного сектора и ряд объектов социальной инфраструктуры остались без холодной воды.

Прокурор Артёма Андрей Камболин прибыл на место проведения ремонтных работ, оценил полноту мер, принимаемых в ликвидации аварии.

«Фактическое восстановление водоснабжения поставлено на контроль», — добавили в прокуратуре.

В региональных телеграм-каналах приморцы пишут, что без воды на всю предстоящую ночь остался не только Артём, но и пригород Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани на улице Минской произошла авария на водопроводе. Десятки домов в Советском районе города остались без водоснабжения.