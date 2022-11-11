Мадрид, 11 ноября 2022, 12:15 — REGNUM Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка не намерен уходить в отставку, несмотря на новые обстоятельства, вскрывшиеся во время проверки инцидента с гибелью мигрантов на испано-марокканской границе несколько месяцев назад. Об этом пишет агентство EFE.

Мелилья. Стена, построенная для защиты от нелегальных иммигрантов из Марокко
Мелилья. Стена, построенная для защиты от нелегальных иммигрантов из Марокко
Ongayo

«Я ни в коем случае не думал об отставке. Я также не прячусь за Гражданскую гвардию, потому что именно я отдаю приказ о том, что любое насильственное нападение на испанской границе должно быть отражено в рамках законности, пропорциональности и необходимости, а также в рамках политики, основанной на абсолютном уважении прав человека», — сказал Марласка.

Он также заявил, что и прокуратура, и омбудсмен располагают «всей графической документацией по фактам», которые были выявлены в часы инцидента: «Я спокоен и придерживаюсь тех же соображений, которые высказал в то время, и повторяю их снова, потому что это убеждение, основанное на фактах».

Он также выразил готовность выступать перед парламентариями столько раз, сколько это потребуется.

Ранее, 7 ноября, делегация депутатов из комитета по внутренним делам Конгресса посетила Мелилью и подвергла сомнению официальную версию властей о случившемся на границе.