Мадрид, 11 ноября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка не намерен уходить в отставку, несмотря на новые обстоятельства, вскрывшиеся во время проверки инцидента с гибелью мигрантов на испано-марокканской границе несколько месяцев назад. Об этом пишет агентство EFE.

Ongayo Мелилья. Стена, построенная для защиты от нелегальных иммигрантов из Марокко

«Я ни в коем случае не думал об отставке. Я также не прячусь за Гражданскую гвардию, потому что именно я отдаю приказ о том, что любое насильственное нападение на испанской границе должно быть отражено в рамках законности, пропорциональности и необходимости, а также в рамках политики, основанной на абсолютном уважении прав человека», — сказал Марласка.

Он также заявил, что и прокуратура, и омбудсмен располагают «всей графической документацией по фактам», которые были выявлены в часы инцидента: «Я спокоен и придерживаюсь тех же соображений, которые высказал в то время, и повторяю их снова, потому что это убеждение, основанное на фактах».

Он также выразил готовность выступать перед парламентариями столько раз, сколько это потребуется.

Ранее, 7 ноября, делегация депутатов из комитета по внутренним делам Конгресса посетила Мелилью и подвергла сомнению официальную версию властей о случившемся на границе.