Москва, 11 ноября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Москва готова к переговорам с Киевом, отметил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Но только это не Москва выходила из переговоров. Мы были готовы их вести, хотя первоначальная инициатива исходила от [киевской]стороны. Готовы и сейчас», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Подобные сигналы не раз в последнее время транслировались различными высокими представителями РФ, напомнил парламентарий, указав на то, что мяч — на стороне Киева, а если смотреть правде в глаза — Вашингтона.

Он также перечислил условия, необходимые для восстановления мира: прекращение противоборства с Россией, накачки Киева вооружениями, ослабление промышленного и экономического потенциал Европы через принуждение к антироссийским санкциям.

В целом парламентарий возмущен тем, что представитель Госдепартамента США Нед Прайс на голубом глазу утверждает, что мир получил ясный сигнал от Киева о готовности к переговорам и, мол, Россия теперь что-то должна доказывать «не на словах, а на деле.

«Лицемерное и весьма опасное переворачивание фактов с ног на голову. Мир в [Киеве] Вашингтону не нужен ни сейчас, ни восемь лет назад», — отметил Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по утверждению пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, «мир ясно услышал со стороны [Киева], что он готов к переговорам, готов встречаться», и что теперь такую же готовность «не на словах, а на деле должна продемонстрировать Россия.