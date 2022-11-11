Слуцкий: Москва готова к переговорам с Киевом
Москва, 11 ноября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Москва готова к переговорам с Киевом, отметил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Но только это не Москва выходила из переговоров. Мы были готовы их вести, хотя первоначальная инициатива исходила от [киевской]стороны. Готовы и сейчас», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.
Подобные сигналы не раз в последнее время транслировались различными высокими представителями РФ, напомнил парламентарий, указав на то, что мяч — на стороне Киева, а если смотреть правде в глаза — Вашингтона.
Он также перечислил условия, необходимые для восстановления мира: прекращение противоборства с Россией, накачки Киева вооружениями, ослабление промышленного и экономического потенциал Европы через принуждение к антироссийским санкциям.
В целом парламентарий возмущен тем, что представитель Госдепартамента США Нед Прайс на голубом глазу утверждает, что мир получил ясный сигнал от Киева о готовности к переговорам и, мол, Россия теперь что-то должна доказывать «не на словах, а на деле.
«Лицемерное и весьма опасное переворачивание фактов с ног на голову. Мир в [Киеве] Вашингтону не нужен ни сейчас, ни восемь лет назад», — отметил Слуцкий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, по утверждению пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, «мир ясно услышал со стороны [Киева], что он готов к переговорам, готов встречаться», и что теперь такую же готовность «не на словах, а на деле должна продемонстрировать Россия.