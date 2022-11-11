Южно-Сахалинск, , 12:08 — REGNUM В Южно-Сахалинске службы ГО и ЧС переведены в режим повышенной готовности. 13 ноября столица островного региона окажется под действием мощного циклона, сообщили в мэрии города.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Непогода принесёт в Южно-Сахалинск дождь со снегом и сильный ветер. По прогнозам синоптиков, возможно выпадение 30 мм осадков за 12 часов. Циклон отступит от столицы Сахалина днём 14 ноября.

Населению рекомендовали не покидать пределы города и напомнили о мерах безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в ближайшие дни аномальная теплая погода сменится резким похолоданием. Осадки в виде дождей перейдут в снег.