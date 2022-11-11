Москва, , 12:07 — REGNUM Инициативу Минпросвещения о введение в школах России курса начальной военной подготовки поддерживают 61% родителей, против — 22%. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

На занятиях по НВП в Ноябрьском колледже Пресс-служба губернатора ЯНАО

Больше всего предложение о введении НВП одобряют родители старшеклассников и студентов ссузов (67%) и мужчины — 67% против 53% среди женщин. Затруднились дать оценку 17% опрошенных.

Граждане старше 45 лет чаще голосуют за возвращение уроков НВП в учебные заведения России (73%). По их мнению, «Правильно, раньше в школах был курс НВП, так и должно быть».

Опрос проведён 8–9 ноября 2022 года. Опрошены 500 родителей учащихся 10—11 классов, студентов училищ, техникумов, колледжей в 152 населённых пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что с 2023 года в школах появится курс начальной военной подготовки (НВП).

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