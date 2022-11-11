Ярославль, 11 ноября 2022, 12:26 — REGNUM 11 ноября новый мэр Ярославля официально вступил в должность. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Церемония прошла в большом зале мэрии.
На инаугурации присутствовал губернатор области Михаил Евраев. Он ответил тем, кто критикует нового главу города за то, что он «не местный».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Артёма Молчанова 7 ноября избрали депутаты муниципалитета Ярославля, за него проголосовали 36 из 38 депутатов. Молчанов родился и работал в Кирове, затем переехал в Москву, где возглавлял правовое управление Федеральной антимонопольной службы. С января 2022 года работал заместителем председателя правительства Ярославской области.
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