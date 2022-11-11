Ярославль, 11 ноября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. 11 ноября новый мэр Ярославля официально вступил в должность. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Церемония прошла в большом зале мэрии.

Антон Капралов Вступление в должность мэра Ярославля

На инаугурации присутствовал губернатор области Михаил Евраев. Он ответил тем, кто критикует нового главу города за то, что он «не местный».

«Я считаю, что все те люди, которые работают и достигают результатов на благо жителей Ярославской области, на благо города и региона, то это все местные. А когда я вижу некоторых местных, которые непонятно чем занимаются, то у меня встает вопрос — местные они или нет. Поэтому, для меня водораздел очень простой. Если человек работает для жителей Ярославской области, над тем, чтобы регион развивался, процветал, чтобы люди жили в достойных условиях, то это точно местный, — сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Артёма Молчанова 7 ноября избрали депутаты муниципалитета Ярославля, за него проголосовали 36 из 38 депутатов. Молчанов родился и работал в Кирове, затем переехал в Москву, где возглавлял правовое управление Федеральной антимонопольной службы. С января 2022 года работал заместителем председателя правительства Ярославской области.