Москва, , 10:09 — REGNUM Владимир Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Российской Федерацией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

По словам Зеленского, он не закрывал дверь для переговоров с российской стороной, а говорил о том, что киевский режим будет готов «говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру».

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Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения напомнили о том, что Зеленский подписал документ о том, что не будет вести переговоры с российским руководством. Другие не понимают, о каких вообще переговорах с киевским режимом может идти речь. Иные отметили, что «хозяева» Зеленского хотят заморозить конфликт, к чему, видимо, и подталкивают главу киевского режима.

«Задолбали своими переговорами уже… о чем говорить?» — не понимает Оксана Г.

«Другой России не будет. Есть одна и она уже тут. Живи с этим, Зеля», — добавила Анна.

«Наркозельц, ты ж даже законодательно запретил общение с Путиным. А переговоры заканчиваются подписанием документов на уровне президентов», — отметил It’s _me.

«У него как у Байдена тот же диагноз? Деменция прогрессирует», — пишет «Я».

«Другой России у нас для них нет», — прокомментировал А. Ф.

«Пусть начинают без нас», — иронизирует Anna.

«Они там совсем запутались», — смеется Светлана.

«Никаких переговоров… Иначе это дерьмо придётся нашим внукам разгребать. Надо заканчивать!!!» — призвала Татьяна О.

«А интересно, почему хозяева заказывают переговоры сейчас? Небольшой технический перерыв требуется?» — поинтересовалась в свою очередь Alla.

«Хозяева заставляют заморозить конфликт. Зе — просто говорящая голова», — пишет Сергей К.

«А тебя кто-то вообще просил хоть раз? Клоун», — отреагировал Илья.

«А как же недавний закон, что нельзя вести переговоры? Сам ввел, сам отменил?» — недоумевает Denis.

«У нас только одна Россия, другой нет. Придурок», — подытожила Ирина.

Напомним, ранее Зеленский выдвинул условия для переговоров с российской стороной.

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