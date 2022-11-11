Вашингтон, 11 ноября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Китай с начала конфликта на территории б. УССР начал отказываться от покупки нефти из Аляски в пользу топлива из России. Об этом сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Страсть Китая к аляскинской нефти, похоже, проходит», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что Китай больше не хочет покупать дорогую нефть из Аляски, отдавая предпочтение российской по льготной цене. Так аляскинская достигла максимальной цены с 2014 года, в то время как российская нефть продаётся со скидкой из-за санкций.

Пока на Западном побережье США вводили карантины из-за пандемии коронавируса, растущий спрос на энергоносители в Китае подтолкнул экспортёров нефти из Аляски продавать в эту страну почти весь добываемый объём. Однако, как пишет американская газета, в этом году поставки почти полностью прекратились. По данным аналитического агентства Vortexa, единственный раз танкер из Аляски отправился в Китай в марте.

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«Среди традиционных покупателей из Китая наблюдается просто общее отсутствие интереса», — пояснил в электронном письме Рохит Ратод, аналитик Vortexa.

По его словам, скорее всего, эти покупатели переключились с нефти из Аляски на более дешёвую сибирскую.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года импорт сырой нефти в Китай резко сократился на 14% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Независимые нефтеперерабатывающие заводы снизили закупки в связи с небольшой маржой. При этом, по данным Reuters, крупнейший в мире покупатель сырой нефти импортировал в марте 42,71 миллиона тонн, что эквивалентно 10,06 миллиона баррелей в сутки.