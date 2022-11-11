В Якутске закупили дополнительную экипировку для мобилизованных
Якутск, 11 ноября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. По 50 спальников, ковриков и комплектов термобелья приобрели в Якутске на деньги, собранные благотворительным фондом «Победа». Снаряжение намерены отправить военнослужащим из Якутии, мобилизованным для участия в спецоперации в защиту Донбасса, написал в своём телеграм-канале мэр столицы республики Евгений Григорьев.
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Кроме того, экипировку для бойцов намерены передать в Хабаровский край. Мэр Якутска поблагодарил фонд за помощь и подчеркнул, что среди тех, кто перечислял деньги, много простых людей.
Как сообщало ИА REGNUM, десятипроцентными скидками в аптеках смогут пользоваться с 17 сентября семьи военнослужащих, призванных из Якутска для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Родственники бойцов получат специальные дисконтные карты, которые будут действовать в 25 аптеках города.