Якутск, 11 ноября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. По 50 спальников, ковриков и комплектов термобелья приобрели в Якутске на деньги, собранные благотворительным фондом «Победа». Снаряжение намерены отправить военнослужащим из Якутии, мобилизованным для участия в спецоперации в защиту Донбасса, написал в своём телеграм-канале мэр столицы республики Евгений Григорьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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«Для мобилизованных бойцов из Якутии, которые сегодня находятся в «учебке» в Чите, вчера закупили 50 комплектов спальных мешков с ковриками, на днях доставят в учебную часть», — отметил он.

Кроме того, экипировку для бойцов намерены передать в Хабаровский край. Мэр Якутска поблагодарил фонд за помощь и подчеркнул, что среди тех, кто перечислял деньги, много простых людей.

«Всем спасибо, уверен, вместе мы победим!» — написал Евгений Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, десятипроцентными скидками в аптеках смогут пользоваться с 17 сентября семьи военнослужащих, призванных из Якутска для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Родственники бойцов получат специальные дисконтные карты, которые будут действовать в 25 аптеках города.