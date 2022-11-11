Кемерово, 11 ноября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В боевой подготовке мобилизованных участвуют в том числе сотрудники спецподразделений управления Росгвардии по Кемеровской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобилизация

«Среди инструкторов опытные офицеры ОМОНа и СОБРа, имеющие боевой опыт участия в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, а также в специальной военной операции», — уточнили в региональном управлении Росгвардии.

Отмечается, что особенное внимание уделяется индивидуальной подготовке по обращению со стрелковым оружием, мерам безопасности, работе в двойках и тройках, тактическим навыкам и стрельбе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новокузнецке у мобилизованных осталось около 1000 детей