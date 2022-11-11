Шанхай, Китай, 11 ноября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Компания Shanghai Shentong Metro Group сообщила, что на 11-й линии метро Шанхая произошла задержка более чем на 60 минут из-за аварийного ремонта, пишет 11 ноября газета China Daily.

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Компания, являющаяся оператором метро заявила, что задержка была вызвана отказом оборудования электроснабжения линии 11 утром 11 ноября. Пустой поезд получил короткое замыкание после выезда из депо, в результате чего два поезда были вынуждены остановиться для эвакуации.

По данным компании, место происшествия сопровождалось резким звуком, дымом и искрами. Однако взрыва не последовало, никто травм не получил. Движение возобновилось в обычном режиме в 11:25 по местному времени.