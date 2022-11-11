Саратов, , 13:11 — REGNUM В должности главы Саратова 11 ноября депутаты гордумы утвердили Ладу Мокроусову. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр Саратова Лада Мокроусова t. me/ladamokrousova

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил нового мэра с назначением и пожелал плодотворной работы по улучшению качества жизни горожан.

«Перед командой городской администрации много проектов, направленных на развитие Саратова. Реализовывать их будем совместно. Это и строительство линии скоростного трамвая, новой набережной, ремонт дорог и тротуаров, модернизация учреждений соцсферы. В следующем году планируем запустить программы по строительству дорог и тротуаров в частном секторе. Это одна из тех проблем, на которую чаще всего обращают внимание жители», — добавил глава Саратовской области.

Председатель регионального парламента (бывший мэр Саратова) Михаил Исаев считает, что депутаты сделали правильный выбор. Он пообещал Мокроусовой оказывать содействие в решении проблемных вопросов и отстаивании прав жителей.

Напомним, должность главы Саратова 23 августа стала вакантной после того, как Михаил Исаев сложил полномочия. Исполнять обязанности мэра возложили на бывшего главу Ленинского района Саратова Ладу Мокроусову.

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