Кишинёв, 11 ноября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Сотни протестующих 11 ноября вышли в Кишинёве на акцию протеста к администрации президента Молдавии в связи с приездом в республику председателя Европарламента Роберты Метсолы. Трансляцию ведёт пресс-служба оппозиционной партии «Шор».

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Протестующие принесли плакаты на английском языке и фотографии, на которых запечатлены жёсткие действия силовиков в отношении активистов. Они призвали Метсолу обратить внимание на действия молдавских властей. Участники акции скандировали: «Долой диктатуру».

«Представители власти, в том числе [президент] Майя Санду выбрали неадекватный способ общения с гражданами. Нас пытаются оболгать, нас пытаются запугать, нас не пускают в те районы, где мы имеем право протестовать. Нас пытаются связать с другими странами, какими-то заговорами», — заявила на митинге депутат от Партии коммунистов Диана Караман.

По её мнению, молдавские власти решили «пустить пыль в глаза» населению страны, приглашая в Кишинёв различных европейский политиков.

Стоит отметить, что 11 ноября в генпрокуратуре Молдавии сообщили о том, что проводится серия обысков по делу о попытке организовать массовые беспорядки. Ранее Санду обвинила протестующих в связях с Россией.