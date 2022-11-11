Херсон, , 11:58 — REGNUM Два пролёта Антоновского моста в Херсоне взорваны после перехода российской группировки на левый берег Днепра, сообщил 11 ноября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

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На правом берегу Днепра российских войск уже нет, а противник к этому месту еще не подошел, рассказал военкор с места событий.

Как сообщалось ранее, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск на херсонском направлении на левый берег Днепра. С этим предложением к нему обратился командующий группировкой СВО Сергей Суровикин. Он отметил сложности в снабжении войск на правом берегу Днепра в нынешней ситуации.